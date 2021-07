Spezia, Thiago Motta: “Mi sento la persona giusta al posto giusto”

Thiago Motta, nuovo tecnico dello Spezia, si è presentato in conferenza stampa

Il nuovo allenatore dello Spezia Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa: “Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci sono io, vorrei migliorare la squadra, aumentare il livello del club. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui era importane avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club, bisogna rispettare le persone che vengono allo stadio così come la storia del club che racconta che lo Spezia deve avere l’iniziativa. È una sfida interessante che assumo con responsabilità, cercando di fare il meglio per quelli che saranno i nostri obiettivi”.

SUGLI OBIETTIVI - “Inizieremo lunedì e poi cercheremo di migliorarci tutti i giorni per arrivare ad inizio campionato nella miglior forma possibile. Abbiamo tempo per pensare al dopo, onestamente la mia testa è a lunedì”.

LO SPEZIA DI THIAGO MOTTA - “Non è lo Spezia di Thiago Motta, è lo Spezia di tutti. Farò sicuramente del mio meglio. Piano piano miglioreremo, abbiamo il ritiro per introdurre il modo con cui abbiamo intenzione di giocare. Faremo sicuramente un gioco collettivo. Non vedo altre strade per costruire una squadra”.

SUL RITORNO IN ITALIA - “Mi sento la persona giusta al posto giusto. Volevo tornare ad allenare ma non per forza in Italia, il direttore è riuscito a convincermi fin dall’inizio assieme altre persone del club, con cui abbiamo condiviso i pensieri. Sono convinto fosse la miglior decisione da prendere”.

SUI GIOCATORI PIÙ IMPORTANTI - “Sì, proveremo a tenere i migliori giocatori con noi. Erlic è uno di questi, a fine mercato scopriremo cosa succederà perché nel calcio, fino all’ultimo giorno, può accadere qualsiasi cosa. La nostra idea è mantenere i migliori della squadra”.