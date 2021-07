Spezia, Thiago Motta: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura”

Un allenatore emergente, deciso a trasmettere ai suoi giocatori un bagaglio di esperienza internazionale da vero top player, con oltre 600 presenze tra i professionisti e ben 30 titoli vinti.

Come ormai si ventilava da tempo è Thiago Motta il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. L'ex centrocampista di Inter e della Nazionale Italiana, ha sottoscritto un contratto triennale con il Club di via Melara. Oggi l'ufficializzazione del club ligure. Thiago Motta ha allenato in Serie A il Genoa.

"Sono davvero felice di essere qui e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, dal direttore Pecini e da tutto il Club. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini che si sono sempre contraddistinti per la loro passione. Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi, far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati”, queste le prime parole di Thiago Motta da tecnico dello Spezia Calcio.