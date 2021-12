Spezia, Thiago Motta: “Nzola resta a casa contro la Roma. Ecco perchè”

Il tecnico dello Spezia ha presentato il match contro la Roma del suo ex allenatore Mourinho

Antivigilia del match di campionato con la Roma e ai microfoni della stamp è come sempre mister Thiago Motta a fare il punto sulla settimana delle Aquile "Contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo entrati in partita e siamo arrivati sul risultato del 2-0, situazione che avremmo dovuto gestire meglio soprattutto vista la consapevolezza di avere di fronte a noi un avversario forte con ottimi giocatori. Sotto quel punto di vista, non possiamo permetterci di farci rimontare in casa, dobbiamo gestire meglio queste situazioni perché non è la prima volta.

I ragazzi stanno migliorando, vedremo quali saranno quelli pronti ad affrontare una squadra forte come la Roma, nonostante non sia al massimo è una squadra che gioca a livello europeo e sarà una prova importante per noi.

Ho dei bei ricordi dell’anno del triplete con Mourinho, lui è un allenatore che oggi è un’ispirazione per tutti: la sua leadership, il suo carisma, la voglia di vincere che trasmette ai suoi giocatori.

Manaj è in grande forma, ma non è una sorpresa. Si sta allenando tutti i giorni molto bene, ha ottime qualità. Sicuramente può e deve migliorare perché è arrivato ad un punto della sua carriera in cui deve fare il salto di qualità, e questo dipenderà solo da lui. In questo momento sono molto soddisfatto di quello che sta facendo sia a livello individuale che collettivo.

Per capire in cosa possiamo migliorare dobbiamo analizzare partita per partita, nell’ultima partita non siamo riusciti a difendere come avremmo dovuto, loro sono usciti bene in contropiede e ci hanno recuperato. Dobbiamo riuscire a mantenere il vantaggio quando lo raggiungiamo per primi e tenercelo stretto chiudendo la partita.

Oggi in particolare ho visto un bellissimo allenamento, abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva che metteremo in campo contro la Roma e ho avuto un’ottima risposta dai ragazzi, anche da quelli che giocano meno, e sono molto contento, vorrei fossero sempre cosi concentrati e determinati.

La Roma è una squadra forte, soprattutto a livello individuale ha degli ottimi giocatori. Mi aspetto una squadra che ha voglia di vincere, hanno un obiettivo totalmente diverso dal nostro perché puntano alla Champions, ma noi daremo il massimo per provare a metterli in difficoltà e giocare la miglior partita possibile.

Abbiamo tanti giovani talenti in squadra, il nostro obiettivo è aiutarli a migliorare e a crescere; in particolare abbiamo a disposizione molti attaccanti e ovviamente non possono giocare tutti, sta a loro lavorare per dimostrare chi si merita il posto da titolare partita per partita. Nzola? Non sarà fra partita. Le regole sono chiare per tutti, perché il gruppo viene prima di ogni singolo. Rimarrà a Spezia perché oggi è arrivato in ritardo alla riunione tecnica che avevamo programmato. Starà qui ad allenarsi e vediamo per le prossime partite se riterremo di portarlo con noi. Mi dispiace perché è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti. Ma abbiamo bisogno di giocatori pronti per giocare, e non è il caso di Nzola oggi".