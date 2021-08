Spezia, Thiago Motta: “Pareggio con il Cagliari è giusto. Rigore? Giudicate voi”

Thiago Motta soddisfatto del pareggio. E sull'episodio del mancato rigore non giudica ma si rimette alle immagini

Buona prestazione alla Sardegna Arena dello Spezia che ha mostrato subito di avere una identità contro il Cagliari. Il tecnico ligure Thiago Motta, commenta così la gara ai microfoni di DAZN: "Convinto che la mia squadra ha fatto una buona prestazione contro il Cagliari però bisogna migliorare qualcosa visto che portiamo via solo un punto. Mi ritengo comunque soddisfatto perchè siamo stati bravi anche nella fase di non possesso. Vista la partita penso che siamo stati efficaci, abbiamo avuto occasioni da gol. Il pareggio è giusto. Dobbiamo lavorare e continuare su questa strada. Ovvero quella di pressare alto, per vincere ogni partita. Sono felice dell'impegno e dell'aiuto fra i ragazzi in fase di pressing. Dobbiamo migliorare in altre situazioni ma da domani testa alla Lazio". Sul rigore non concesso che poi ha portato al pari isolano, Thiago Motta spiega: "Non l'ho visto bene dalla mia posizione ma giudicate voi dalla tv".