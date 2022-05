Spezia, Thiago Motta: “Quello che è successo sugli spalti è un vero peccato”

Il tecnico delle Aquile ha commentato l'ultima gara e anche la stagione

Ultimo match della stagione dello Spezia ma forse anche quello dell'addio del tecnico delle Aquile Thiago Motta. Le parole del mister nel post partita di Spezia-Napoli: “Quello che è successo sugli spalti è un vero peccato, oggi avrebbe dovuto essere un momento di festa per due squadre che hanno fatto una grande stagione, ognuna con i propri obiettivi, e vedere scene come quella di oggi non ha senso, bisognerebbe ragionare per trovare una soluzione. Le persone vengono allo stadio per vedere uno spettacolo, dovrebbe essere un luogo sereno che trasmetta dei valori, quello che succede ancora oggi non ha un senso e lascia con l’amaro in bocca.