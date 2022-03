Spezia, Thiago Motta: “Sassuolo buonissima squadra ma non firmo per il pari”

Il tecnico spezino sulla sfida di domani in campionato

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per lo Spezia di Thiago Motta che domani affronterà il Sassuolo per uno degli anticipi della 30esima giornata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri, dopo la vittoria importantissima in chiave salvezza sul Cagliari, spera di rivedere ottime cose da parte della sua squadra.

MOMENTO - "Risposte giuste dalla prestazione col Cagliari? Sì, sono contentissimo perchè i ragazzi hanno fatto una partita seria, con responsabilità, sapendo l’importanza della gara e affrontandola al meglio. Sono contento per la prestazione, al di là della vittoria", ha esordito Thiago Motta. "Come sta la squadra? Molto bene, quello che abbiamo fatto dà fiducia. Dobbiamo continuare così, pensiamo che abbiamo ancora un allenamento e domani ci sarà una partita difficile".

SASSUOLO - Sul match col Sassuolo: "Sono una buonissima squadra, lo hanno dimostrato fino ad oggi. Credo tanto nella mia squadra, con equilibrio possiamo affrontare il Sassuolo. Finiremo oggi di prepararla, vedremo domani come andrà. Dovremo capire come gestire la fase difensiva e quella offensiva". "Se firmerei per un pari? Prima della gara non firmo nulla". "Salvezza? Non penso a quota salvezza ma solo alla partita di domani".

SINGOLI - "Manaj? Tutto quello che ha fatto fino ad oggi è merito suo. Ha giocato poco all’inizio, poi ha iniziato a giocare tantissimo per merito suo con il lavoro. È un ragazzo che può essere protagonista dall’inizio e a partita in corso, come con il Cagliari. Deve continuare così".