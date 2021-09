Spezia, Thiago Motta: “Udinese? Vogliamo fare buona partita davanti a nostri tifosi”

Vigilia di campionato per lo Spezia di Thiago Motta che al Picco sarà chiamata alla difficile gara contro l’Udinese. Davanti al proprio pubblico, di ritorno nell’impianto casalingo, la squadra ligure è alla ricerca di un risultato...

Sui giocatori a disposizione, Thiago Motta ha poi aggiunto: "Domani non abbiamo un giocatore come Amian (espulso contro la Lazio ndr). La situazione è quella che è, ci sono giocatori arrivati all'ultimo, ma non solo da noi. Non è una scusa. Chi porto domani penso possa giocare e possa entrare durante la gara, possiamo fare una buona partita in casa, la prima". E sulle potenzialità del gruppo: "Secondo quello che ho visto, i ragazzi stanno bene, capiscono la nostra situazione, non abbiamo tempo perchè nel calcio non c'è mai tempo, né io come allenatore, né loro. Fin dove possono arrivare non lo so nemmeno io, non possiamo avere limiti: sono giovani, hanno qualità, hanno potenzialità enorme".