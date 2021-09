Spezia, Thiago Motta: “Vittoria importante col Venezia perchè scontro diretto”

L'analisi del tecnico ligure dopo la vittoria di Venezia

Queste le parole di mister Thiago Motta al termine di Venezia-Spezia, match terminato con la vittoria delle Aquile grazie ai gol di Bastoni e Bourabia: “È stata una partita equilibrata, era una giornata importante sia per noi che per il Venezia, essendo uno scontro diretto, ma alla fine siamo riusciti a portarci a casa i tre punti e siamo molto soddisfatti. La scelta del modulo così come dei ruoli dei giocatori, è una scelta studiata e ponderata durante la settimana, ma sempre cercando di mettere a loro agio i ragazzi; sono sempre molto aperto a parlare e discutere con loro per cercare di trovare le migliori soluzioni. Juventus e Milan? Siamo consapevoli delle difficoltà, ma ci prepareremo come sempre: partita dopo partita. Oggi ci siamo concentrati sulla sfida odierna e ci siamo guadagnati i tre punti, da domani testa alla Juve. Quello che ho visto di positivo oggi è stata sicuramente la voglia di vincere e la determinazione dei ragazzi di cogliere tre punti fino allo scadere; ho visto molte cose buone, ma possiamo ancora migliorare tanto. Dobbiamo lavorare duramente, ma siamo tutti pronti e disposti a farlo. Devo ringraziare i giocatori perché si stanno davvero impegnando al massimo, sono in forma e hanno voglia di vincere e oggi hanno fatto un’ottima prestazione.