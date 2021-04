Spezia, Verde: “Sogno il premio Puskas per la mia rovesciata alla Lazio”

Il calciatore dei liguri autore di un eurogol contro i biancocelesti

Redazione ITASportPress

Un gol pazzesco alla Lazio, ma anche una stagione fin qui davvero buona per Daniele Verde, centrocampista o attaccante dello Spezia. Il classe 1996 ha parlato a Tuttosport della sua annata ma anche della candidatura al noto premio Puskas dopo la rete in rovesciata segnata ai biancocelesti in campionato.

STAGIONE - “Questa è la squadra più particolare con cui ho giocato, la più originale. Fa calcio, si diverte, soffre, ed è giovane. Mi è capitato di vedere poche volte in carriera neopromosse così coraggiose. Proprio nella mia esperienza in Liga ricordo Huesca, che pur retrocedendo da penultima, stupiva. Qui però, in Italia, mai”. E ancora a livello personale: “La mia miglior stagione? Nei numeri penso di sì, ma anche in altre annate avevo dato contributi importanti. Qui però tutto è funzionato subito in maniera positiva. Mister Italiano? Penso di essere adatto al suo gioco, palla a terra, esterni coinvolti, chiudere il secondo palo da punta. Burbero? Ma no: spesso ride e scherza con il gruppo, si vede che ha smesso da poco di fare il calciatore e per noi è un bel vantaggio”.

SOGNO – Un pensiero poi sulla rete che gli è valsa la candidatura al premio Puskas: "Ci spero, con orgoglio, io intanto in allenamento continuo a provare rovesciate…". E sul suo gesto ancora: “Ho visto il cross di Gyasi, e davanti a me Fares, che conosco bene, per quanto è lungo. Non ci sarei mai arrivato di testa, così ho pensato di fare una cosa anche un po’ preparata. Perché in allenamento quando hai la testa un po’ più libera e non sei in partita la provavo spesso, anche per divertimento, ma quel giorno tutto è stato più naturale e istintivo".