Spezia, Zoet si presenta: “Addio al PSV, la Serie A mi darà nuovi stimoli”

Lo Spezia trova il suo guardiano. Il portiere olandese Joroen Zoet si presenta alla stampa. L’estremo difensore arriva in Serie A con un curriculum di tutto rispetto, grazie all’esperienza maturata da numero 1 del PSV.

LE PAROLE DI ZOET

Zoet si è raccontato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb: “Ho deciso di lasciare l’Olanda e il PSV perché avevo bisogno di nuovi stimoli e qui sono sicuro di poterli trovare. Volevo giocare in un campionato bello come la Serie A. Per ora ho avuto una bella impressione e ho notato come gli allenamenti siano diversi rispetto all’Olanda. Adesso voglio poter giocare di più e trovare la continuità che mi serve. Le voci su Jorrit Hendrix? Non so niente, purtroppo. Ovviamente lo conosco, è stato un mio ex compagno, ma nient’altro. Per il mio trasferimento ho parlato con Meluso e sono contento di aver trovato la struttura che mi aspettavo. In queste settimane di lavoro mi sto concentrando molto sull’uso dei piedi: mi sto applicando molto per capire al meglio questo nuovo tipo di gioco”.

