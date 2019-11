Spinazzola difende De Ligt: “Sembra che abbia la calamita, ma quelli non sono rigori…”

Prima parte di stagione movimentata per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus è finito nel mirino della critica per alcune prestazioni ritenute insufficienti, rimanendo inoltre spesso al centro di episodi dubbi all’interno della propria area di rigore. Dell’olandese, ai microfoni di RomaTv, ha parlato il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola.

VAR – “Sono favorevole, ma non eccessivamente. Aiuta nei casi di fuorigioco, ma sui falli di mano no. Basta vedere De Ligt, che poverino sembra avere la calamità: quelli però non sono mai rigori. Per un difensore quegli interventi sono normali: sembra che appena sfiori il pallone con il mignolo sia rigore, ma questo non è calcio. Penso che alla fine debba decidere l’arbitro ed il Var può aiutare”.