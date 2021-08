Spinazzola, il recupero procede con… strani esercizi: tris e non solo col piede

L'esterno ha iniziato la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille

Il terzino giallorosso, uno dei grandi protagonisti dell'estate a tinte azzurre, ha deciso di far vedere i progressi della sua riabilitazione sui social. Sul suo profilo Instagram infatti Spinazzola ha pubblicato alcune stories che mostrano gli esercizi che sta facendo per riacquistare sensibilità alle dita del piede. Nel primo esercizio l'esterno della Roma sposta alcuni bastoncini, trasferendoli da un punto all’altro. Il secondo filmato, invece, è assolutamente divertente e mostra il classe 1993 che "gioca" a tris con un pennarello che usa per fare i simboli, in questo caso dei cerchi. Il piede è ancora visibilmente gonfio ma si tratta solamente del giorno 3.