Spinazzola, operazione perfettamente riuscita

Il terzino della Roma ha mandato un messaggio ai tifosi su Instagram

Operato in Finlandia il terzino Leonardo Spinazzola che si è lesionato il tendine d'Achille durante il match Italia-Belgio. Intervento perfettamente riuscito per lo sfortunato difensore della Roma che potrà tornare in campo tra 6 mesi circa. Su Instagram la foto con un breve messaggio: "Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi!