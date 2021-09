Spinazzola torna ad allenarsi: prova ad anticipare il rientro in campo

L'esterno della Roma e dell'Italia scalpita per tornare dopo la rottura del tendine d'Achille

Si tratta del primo allenamento dell'esterno giallorosso dopo il problema accusato ad Euro 2020. Mister José Mourinho, come riportato dal Corriere dello Sport, ha seguito attentamente i suoi movimenti per prendere atto dei progressi. Si tratta di una buona notizia per la Roma che oggi si giocherà il match di Conference League in Ucraina per la prima trasferta del girone. Il rientro del terzino azzurro è previsto per dicembre, anche se lui sta cercando di bruciare le tappe e anticipare il ritorno a fine novembre: "Mi sento bene, sta andando benissimo e sto lavorando molto per rientrare al più presto. Sono a metà del percorso di recupero, mancano ancora tra i 2 e 3 mesi. Se tutto va bene rivedo il campo tra 75 giorni", erano state le sue parole solamente poch giorni fa. Dalle stories Instagram dello stesso Spinazzola si capisce come abbia tanta voglia di tornare protagonista sul terreno da gioco.