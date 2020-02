Spinelli rivela: “Aiuterò Preziosi a vendere il Genoa in futuro”

Tra passato e futuro. Aldo Spinelli resta legato da un forte affetto per il Genoa, squadra di cui è stato presidente per dodici anni, tra il 1985 e il 1997. L’ex numero uno ha commentato ai microfoni di PrimoCanale la situazione del Grifone, svelando un retroscena: “Sono contento di quanto fatto in passato e ora i tifosi del Genoa devono essere grati per quel che sta facendo Preziosi: 13 anni di A e molti giocatori importanti, tra cui gli ultimi come Pinamonti e Favilli. Due giovani fiori all’occhiello del calcio italiano. Aiutare Preziosi? Nessuno in Italia è disposto a investire tra i 150 e 200 milioni per rilevare il Genoa, bisogna trovarlo all’estero. Tramite le mie conoscenze internazionali mi adopererò per aiutare Preziosi a trovare un sostituto se decidesse di lasciare”.