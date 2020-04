Spolli: “Né Ibrahimovic, né Eto’o: ecco quali attaccanti erano i miei incubi”

La vita di un difensore di Serie A non è certamente semplice. Tanti sono stati i bomber che hanno animato il nostro campionato negli ultimi anni. Nicolas Spolli ne ha affrontati di tutti i tipi durante la sua lunga esperienza. Ma quali sono stati i più difficili da marcare? Il difensore del Crotone ha risposto ai microfoni del programma radiofonico “Catanista”. E i suoi nomi sono stati davvero sorprendenti: “Ho affrontato giocatori come Eto’o, Ibrahimovic e Milito, gente che sembra fare un altro sport. Ma i miei incubi sono stati due: Sergio Pellissier e Totò Di Natale. A Pellissier ho anche avuto modo di dirlo in faccia, quando abbiamo giocato insieme al Chievo”.