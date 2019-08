Sportitalia Cup, Sassuolo subito vincente: 1-0 al Vicenza

Tagli, sovrapposizioni e scambi continui di posizione. Il Sassuolo di De Zerbi si muove bene ed inizia nel migliore dei modi il triangolare della Sportitalia Cup. Nel loro primo match i neroverdi se la vedono con il Vicenza ed arriva un successo convincente. Nonostante il pressing alto dei veneti, gli emiliani riescono a far valere il maggior tasso tecnico. Caputo sfiora il gol su assist di Rogerio dopo 10 minuti. Al 12′ arriva la rete del Sassuolo: Traorè scambia con Caputo, si inserisce in area e batte il portiere Albertazzi. La squadra di De Zerbi sfiora il raddoppio al 24′ con Brignola, ben servito da Obiang. I neroverdi continuano a farsi vedere in avanti, ma non trovano la rete della sicurezza. Basta comunque il guizzo di Traoré per assicurarsi il primo match del triangolare. Ora la Sportitalia Cup prosegue con l’ultimo atto: la sfida tra Sassuolo e Folgore Caratese, vincitrice della partita contro il Vicenza ai calci di rigore.