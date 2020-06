Sprint decisivo della Roma per Pedro: pronto un biennale

Anche la Roma si muove eccome sul mercato. Nonostante la situazione economica del club non sembra delle migliori, Pallotta e i suoi uomini mercato sono alla ricerca degli innesti giusti da consegnare a Fonseca. Le parole di Pastore non sembrano frenare il mercato giallorosso. La società giallorossa infatti nelle ultime ore avrebbero operato lo sprint decisivo per arrivare a Pedro.

Pedro nella Capitale

Il giocatore spagnolo è in uscita dalla società inglese ed è in cerca dell’opzione migliore. L’ex Barcellona non è più giovanissimo e la carta d’identità recita 32 anni. Per Fonseca però potrebbe essere l’innesto d’esperienza di cui ha bisogno. La proposta messa sul tavolo dalla Roma è sicuramente allettante: contratto biennale più opzione per la terza. Nonostante l’inserimento di Valencia e Real Betis, il giocatore sembrerebbe più vicino alla Capitale. A riportarlo è Goal.com.