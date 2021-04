Sprint salvezza del Torino: Roma battuta in rimonta 3 a 1

Vittoria importante in chiave salvezza del Torino che batte la Roma 3 a 1

La partita delle 18 si conclude con un'importantissima vittoria del Torino per 3 a 1 sulla Roma. I giallorossi sbloccano subito il match con Borja Mayoral che al 3' sfrutta un assist di tacco di Pedro e piazza la palla alle spalle di Milinkovic-Savic. I granata, però, giocano bene e non demordono. Il pareggio arriva al 57' con un colpo di testa del solito Sanabria, diventato un vero e proprio fattore in questa seconda parte di stagione del Toro. La rimonta la completa Zaza al 71' che è il primo ad arrivare su un respinta corta di mirante e segnare il tap-in che vale il 2 a 1. Chiude la partita Rincon nei minuti di recupero.