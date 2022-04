Stadi, dal primo maggio si entra senza green pass e mascherina

La certificazione verde non sarà più necessaria nemmeno negli impianti al chiuso

Cambiano le regole per entrare negli stadi dal prossimo mese di maggio. Giovedì il Consiglio dei ministri fisserà le ultime regole, ma la situazione è già piuttosto chiara e riguarda tutti gli impianti sportivi, già tornati alla massima capienza. Stop al "lasciapassare" che in questi ultimi mesi era diventato fondamentale per limitare i contagi che cessa di essere necessario in gran parte dei luoghi. Niente più green pass da mostrare per entrare negli stadi e nei palazzetti, così come per fare attività sportive o servirsi degli spogliatoi. Il dubbio se usare le mascherine resterà per i palazzetti al chiuso, nei cinema e nei teatri.