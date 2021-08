Stadi, Governo dice sì al 50% di spettatori

Il Governo ha ottenuto il parere positivo del Cts e il Cdm ha dato l'ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca

Gli stadi potranno accogliere il 50% di spettatori. Una svolta importante che dà respiro alle società professionistiche. La notizia, come riporta Gazzetta.it, è arrivata in giornata. Il Cts, che martedì aveva incontrato il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, e il Governo, da tempo in contatto con i vertici del calcio e ampiamente informato dell’emergenza dalla lettera del presidente Figc Gravina di venerdì scorso, hanno infatti dato parere positivo sulla riapertura degli stadi in zona bianca al 50% con la disposizione dei posti a scacchiera - e dunque senza più mantenere il metro di distanziamento - con ingressi consentiti solo con green pass. La soluzione è stata poi approvata dal successivo Consiglio dei Ministri e rientrerà ore nelle linee guida che diffonderà il Dipartimento per lo Sport di Valentina Vezzali, a cui è stata data libertà di gestire il distanziamento fino appunto a un massimo del 50% della capienza. Ok anche al 35% per gli impianti al chiuso (finora fermi al 25%), per la gioia di basket e volley.