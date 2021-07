Stadi, i club non metteranno in vendita gli abbonamenti

Il calcio con i tifosi sugli spalti è un’altra cosa. Si è appena visto negli Europei che anche con un numero ridotto, l’entusiasmo è cresciuto con gli spettatori in tribuna e in curva. Tra un mese scatteranno i campionati di calcio...

Il calcio con i tifosi sugli spalti è un'altra cosa. Si è appena visto negli Europei che anche con un numero ridotto, l'entusiasmo è cresciuto con gli spettatori in tribuna e in curva. Tra un mese scatteranno i campionati di calcio professionistici e già si discute se e quanti spettatori potranno entrare allo stadio alla luce dell'aumento del numero dei vaccinati e del green pass. Non sarà facile tornare subito alla normalità che vuol dire il 100% della capienza dell'impianto ma qualche passo avanti c'è. Tuttavia i club di A e anche di B hanno pensato di non mettere in vendita gli abbonamenti vista l'incertezza. Da soli i singoli biglietti daranno un piccolo respiro alle società ma non potranno tamponare l’emorragia. Club come l'Inter, con 41 mila tessere vendute nel 2019/20, vorrebbero un'apertura totale ma il Governo frena.