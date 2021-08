Stadi, le soluzioni per la vendita dei biglietti. Esclusa campagna abbonamenti

Con la capienza al 50% quasi tutti i club puntano alla vendita partita per partita

L'unica certezza al momento è che il 50% della capienza degli stadi potrà essere occupato dai tifosi ma le società di calcio navigano a vista per la scelta della vendita dei biglietti. Si parla della possibilità di acquisto dei biglietti per le singole gare, o qualche società -come riporta oggi la Gazzetta dello Sport - è pronta per aprire qualcosa di simile a una campagna-abbonamenti. L’incertezza è forte ed è dovuta alla situazione pandemica visto che da più parti si parla dell'arrivo della quarta ondata, aspetto che condiziona la politica di quasi tutti i club in materia di vendita dei tagliandi. In Serie A i top club vanno a braccetto, fra biglietti singoli e prelazioni ai vecchi abbonati. Quello che appare realizzabile in questo momento è l’esclusiva vendita di biglietti per gare singole, eventualmente con una prelazione riservata ai vecchi abbonati della stagione 2019-2020 (e relativi voucher), bloccati dalla prima ondata del virus nel marzo di un anno fa. Già a partire dai trentaduesimi di Coppa Italia nel weekend di Ferragosto, verrà offerta ai tesserati di due campionati fa la possibilità di usufruire dei rispettivi voucher scaricando una parte del loro credito residuo, utilizzabile anche per l’acquisto dei biglietti per l’inizio della Serie A.