Stadi solo ai vaccinati: si fa largo proposta del Governo

Venerdì prossimo, valutando l'indice Rt, sarà probabilmente presa una decisione che possa limitare la crescita dei contagi

Nuova stretta per i tifosi imposta dal Governo che starebbe ipotizzando un super Green Pass nel caso in cui i contagi continuino a salire. La decisione sarà presa venerdì prossimo, quando il monitoraggio settimanale dell’Iss comunicherà l’indice Rt, uno degli indicatori per valutare la crescita dei casi di Covid. Le prime iniziative riguarderebbero una stretta sulle condizioni per ottenere il certificato verde e il settore dello svago che potrebbe essere riservato soltanto ai vaccinati. In questa categoria rientrerebbero gli stadi che dunque saranno riservati solo ai vaccinati.