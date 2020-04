Stankovic, frecciata alla Juve: “Ha investito tanto, ma il Triplete…”

I confronti tra grandi squadre stuzzicano da sempre i tifosi. Anche gli ex calciatori si sottopongono a questo curioso gioco. Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport, ha dovuto analizzare i pro e i contro di due formazioni stellari in cui ha militato: la Lazio del 1999 e l’Inter 2010: “Sono epoche differenti. C’è quasi un decennio di differenza e ogni anno il calcio cambiava. Sono state due squadre toste. Nell’era di Cragnotti abbiamo vinto anche poco: abbiamo vinto uno scudetto e una Coppa delle Coppe, ma potevamo fare meglio. Con l’Inter, invece, abbiamo fatto la storia. Nel tempo vedo cosa abbiamo fatto. Attualmente la Juventus ha investito tanto e non è riuscita a ripetere una cosa del genere. Vincere il Triplete rimane nella storia”.