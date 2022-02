Stankovic: “Mi rivedo in Barella. Derby? Inter più forte dell’anno scorso…”

L'ex nerazzurro sul match del fine settimana di Serie A

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Dejan Stankovic a La Gazzetta dello Sport. L'attuale tecnico della Stella Rossa, nonché storico ex dell'Inter, ha parlato del derby di questo weekend di Serie A tra nerazzurri e Milan.

SINGOLI - Da centrocampista a centrocampista, l'ex calciatore ha detto la sua sul reparto di mezzo dell'Inter: "Calhanoglu è più un 10 moderno, con un tiro alla Sneijder. Spero che non si offenda, ma ho qualcosa di più in comune con Barella: grinta, cuore, e lo stesso spirito dentro a ogni partita. La sua assenza col Liverpool è un colpo durissimo, ma questa squadra non ha limiti. Anzi, gli inglesi ci temono più di quanto li temiamo noi: se sottovaluti questa Inter, ti bruci".