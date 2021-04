Stoccata di Sconcerti: “Pirlo per prendere l’insufficienza doveva dare fuoco allo spogliatoio?”

La stagione di Serie A non è ancora finita ma è già tempo di bilanci. Una delle squadre che da inizio anno è sotto i riflettori è sicuramente la Juventus, guidata da Andrea Pirlo alla prima esperienza in panchina. Il giornalista Mario Sconcerti – intervenuto su calciomercato.com – ha fatto un’analisi del lavoro del tecnico bresciano come guida tecnica della Vecchia Signora; queste le sue parole:

“La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto. Guarda, Pirlo è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con la Juventus non c’entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto? Allora Pirlo ha fatto -13 punti rispetto all’anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per prendere l’insufficienza cosa doveva fare, dar fuoco allo spogliatoio? Ripeto: io sono convinto che abbia certamente buone qualità ma deve andare a fare esperienza altrove”.