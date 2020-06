Stop alla Serie A femminile. Titolo non assegnato, promosso il Napoli

Triplice fischio sul campionato femminile di Serie A. Il Consiglio Federale riunitosi lunedì 8 giugno ha deciso per lo stop definitivo delle ostilità. Lo Scudetto non verrà assegnato, ma le squadre in testa al campionato, Juventus e Fiorentina, sono automaticamente qualificate alla prossima Champions League. Tavagnacco e Orobica invece salutano la massima serie che accoglie invece Napoli e San Marino.

Il calcio femminile si ferma

Dopo la decisione del Consiglio Federale sono arrivate le parole del presidente della Divisione calcio femminile Ludovica Mantovani: “Le posizioni assunte dalle società, purtroppo, sono rimaste frammentarie e, dal lato delle calciatrici, non emerge un fronte deciso e compatto nel voler giocare. A malincuore, e in controtendenza rispetto alla riapertura che fortunatamente sta interessando il Paese comprendo la proposta di sospendere definitivamente il campionato di Serie A. Lo scudetto 2019/20 non verrà assegnato; per definire le classifiche, con promozioni e retrocessioni, oltre che l’accesso in Champions, si utilizzerà l’algoritmo, con gli stessi criteri dei campionati maschili”. Queste le sue parole riportate dall’Ansa.