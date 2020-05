Strakosha: “La svolta contro l’Atalanta. Io lo Spiderman della Lazio”

La rivelazione indiscussa della Serie A 2019/20 è senza dubbi la Lazio. I biancocelesti sono riusciti a tenere un ritmo clamoroso, arrivando a insidiare la Juventus prima dello stop imposto dal Coronavirus. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere Thomas Strakosha ha spiegato i motivi della crescita straripante degli uomini di Simone Inzaghi: “Quest’anno siamo sempre stati carichi, anche quando non eravamo in alto in classifica. Il gruppo è lo stesso da anni, siamo cresciuti soprattutto nella mentalità. Personalmente non mi aspettavo nulla di tutto ciò che sto ricevendo. Ho sempre lavorato duramente perché mi sono posto obiettivi importanti in carriera e ora sto vivendo momenti bellissimi. Se proprio devo scegliere una partita su tutte, dico la vittoria a Torino contro la Juventus dell’ottobre 2017. La nostra stagione è cambiata dal secondo tempo contro l’Atalanta. Lì abbiamo capito che bisogna mai mollare, abbiamo preso convinzione del nostro potenziale e delle nostre qualità”.

AVENGERS – Strakosha sceglie anche i supereroi biancocelesti: “Radu è Hulk, Thor mettiamo Acerbi, Capitan America è Lulic, Iron-Man diciamo Luis Alberto perché è preciso su tutto, Occhio di falco mettiamo Adam Marusic. Invece io faccio Spider-Man”.

AIUTO – Strakosha è anche il portiere della selezione albanese. L’estremo difensore ha mostrato tutto il suo orgoglio per l’aiuto fornito dal suo paese all’Italia durante l’emergenza Coronavirus: “Mi ha reso orgoglioso l’aiuto dell’Albania all’Italia. Nel nostro piccolo abbiamo dato una mano ad un paese che negli anni precedenti non ha aiutato solo la mia gente ma tante popolazioni diverse”.