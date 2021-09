Stramaccioni: “Juventus con tanti problemi e Inter affamata può rivincere lo scudetto”

L'ex tecnico dice la sua sulla squadra di Inzaghi

L'ex allenatore dell'Inter Stramaccioni, dice la sua sulle prospettive della squadra nerazzurra in campionato alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha preso l’allenatore più simile a Conte sotto tanti punti di vista. Inzaghi è alla sua prima avventura in una nuova squadra, dopo tanti anni di gestione del gruppo Lazio. Inzaghi non poteva sperare in un inizio migliore anche per l’impatto che hanno avuto i nuovi».