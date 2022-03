Stramaccioni: “Scudetto? Milan continuo, Inter più attrezzata. In caso di passi falsi occhi al Napoli”

Parla il mister italiano

Redazione ITASportPress

L’agenzia ANSAriporta alcune considerazioni di Andrea Stramaccioni, ex mister dell'Inter ora all'Al Gharafa in Qatar, relativamente alla battaglia in Serie A e alla lotta per lo scudetto: "Corsa scudetto? E' il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni. Il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l'Inter".

Milanesi avanti dunque per la corsa al Tricolore ma in caso di risultati incerti... : "Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juventus sta riguadagnando terreno alle loro spalle. La Roma ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League. Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita".

Staremo a vedere dunque come andrà a finire questa lotta per la vetta della Serie A. Nelle prossime giornate ci saranno già scontri importanti come il derby d'Italia e Atalanta-Napoli, due gare che potrebbero dire molto del futuro del campionato.