Strapotere Atalanta: Verona battuto e messaggio ai naviganti per la Champions

L’attacco a mitraglia dell’Atalanta annienta il Verona. Sono 65 i gol dei nerazzurri come quelli dell’Inter in Serie A e appena tre dietro al Bayern Monaco. La Dea dimentica l’eliminazione dalla Champions andando a vincere al Bentegodi e raggiungendo momentaneamente la Juventus (che ha due partite in meno) al terzo posto in classifica. Gasperini, senza esterni di ruolo, sorprende l’allievo Juric (in tribuna perché squalificato) partendo con la difesa a 4: non succedeva dal 2016. Malinovskyi la sblocca su rigore, Zapata raddoppia poco prima dell’intervallo. Terzo ko di fila per il Verona ma contro questa Atalanta era davvero difficile per tutti oggi.