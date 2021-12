Strapotere Inter: Spezia abbattuta. Il Bologna supera la Roma

Grande prova dell'undici di Inzaghi contro lo Spezia

L'Inter domina l'incontro contro lo Spezia e a San Siro e vince facile con il punteggio di 2-0. Risultato che non rispecchia la prova schiacciante dei padroni di casa visto il numero elevato di occasioni da rete fallite. La sblocca Gagliardini in campo per far rifiatare Barella, che con un destro su assist di tacco di Lautaro supera Provedel. Nel recupero del primo tempo Handanovic nega il pareggio ad Amian. Nella ripresa traversa di Correa e rigore trasformato da Lautaro ma nel mezzo tante occasioni fallite dai campioni d'Italia ma anche grandi parate di Provedel. L'Inter ha dimostrato compattezza e grande solidità vincendo la terza partita consecutiva.