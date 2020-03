Strappato nella notte lo striscione di solidarietà tra Brescia e Bergamo

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, in particolare le città di Brescia e Bergamo. Nei giorni scorsi a Sarnico, al confine tra le due province, era stato appeso uno striscione per testimoniare la vicinanza di due città che stanno riscontrando ingenti perdite a causa del virus.

VERGOGNA – Nella notte però, qualcuno ha deciso di rovinare quello che era un grande gesto di solidarietà. Lo striscione infatti è stato strappato a metà e la parte con i colori bresciani è sparita. Che si tratti di un gesto da parte di tifosi atalantini o bresciani non è dato da sapere, resta comunque un brutto gesto in un momento in cui sicuramente la rivalità sportiva viene in secondo piano. La denuncia è arrivata proprio da un fan club atalantino che su Facebook ha scritto: “Purtroppo dobbiamo comunicare che lo striscione che avevamo messo sul ponte ha subito un vile atto vandalico questa notte è stato tagliato e danneggiato purtroppo nei giorni scorsi avevano subito pressioni da parte di qualche “fenomeno” x non farlo appendere spiace constatare che in un momento così tragico x la nostra terra …. ci sia qualcuno che si permette di compiere certe cose che tristezza“.