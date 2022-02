Straripante Atalanta: poker alla Sampdoria e Juve a -3

Bella prestazione dei nerazzurri stasera contro una Sampdoria deludente

Dominio Atalanta questa sera al Gewiss Stadium contro la Sampdoria. I nerazzurri hanno travolto i blucerchiati con il punteggio di 4-0. Atalanta domina i primi 45' non lasciando grandi spazi alla Sampdoria. La squadra di Gasperini (in tribuna) non lascia scampo alla Samp che non riesce a opporre resistenza allo strapotere tecnico e tattico dell’Atalanta. I bergamaschi chiudono il match già dopo i primi 45’ grazie alle reti di Pasalic (in campo al posto di Malinovskyi ko nel riscaldamento) e Koopmeiners. Nella ripresa, l’olandese segna la sua personale doppietta su suggerimento di Miranchuk che nel finale si prende la soddisfazione di mettere a segno la rete che chiude la gara sul 4-0