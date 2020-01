Striscione contro Preziosi: “Vattene!”. Ma non è dei tifosi del Genoa…

Lo scenario è quello già visto in diverse occasioni. Uno striscione di contestazione nei confronti del proprietario del Genoa, Enrico Preziosi. La richiesta esplicita sempre la stessa: abbandonare il Grifone dopo le ultime difficili stagioni. Tuttavia, stavolta, la scritta comparsa a Berlino non è un’opera dei tifosi rossoblu. Si tratta di un’iniziativa dei supporters dell’Hertha Berlino in occasione della sfida casalinga contro il Bayern Monaco. Un modo per mostrare la propria solidarietà alla tifoseria ligure: “Non mollare ultras Genoa”.