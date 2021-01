Strootman pronto per il Genoa: “Hanno fatto di tutto per prendermi. Contento di tornare in Italia”

Dal Marsiglia, dove giocava col contagocce, al Genoa dove spera di ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista. Kevin Strootman è pronto alla sua nuova avventura italiana dopo aver vestito in passato la maglia della Roma. L’olandese è sbarcato nel nostro Paese nella giornata di ieri, e dopo aver effettuato le prime visite mediche di rito ha rilasciato qualche dichiarazione.

Strootman pronto per la Serie A

“Sono molto contento di tornare in Italia, ho fatto 5 anni qui, mi sentivo bene. Sono molto contento di questa opportunità”, ha spiegato l’olandese ai media come riporta Il Secolo XIX. “Non ho giocato tanto quest’anno, ho parlato con la famiglia e l’agente, volevamo tornare in Italia. Dal primo momento il Genoa era interessato e ha fatto di tutto per prendermi. Europeo? Per ora è una cosa che viene dopo, voglio solo aiutare la squadra e dare il mio contributo. Abbiamo giocatori molto forti, peccato che i tifosi non possano venire allo stadio. Speriamo possano farlo a fine anno, noi giocheremo per loro, ha concluso Strootman.