Suarez, futuro tra Juventus e Barcellona. Si defila l’Atletico Madrid

Quale sarà il futuro di Luis Suarez? Fino alla settimana scorsa il suo approdo alla Juventus sembrava ormai cosa fatta, ma un indizio social lasciato dal calciatore lascia intendere che l’affare è tutt’altro che chiuso.

SUAREZ TRA JUVENTUS E BARCELLONA

Il Pistolero dopo il colloquio telefonico con Koeman era di fatto considerato un partente e gli allenamenti in solitaria avevano lasciato ulteriori indizi. La permanenza (temporanea) di Messi potrebbe aver convinto il classe ’87 a restare. Tutto dipenderà dalla decisione del club, che attualmente vorrebbe cedere il giocatore ricevendo però un indennizzo. È proprio questo quello a cui sta lavorando la Juventus che non smette di inseguire l’attaccante. Un segnale importante rimane quello dell’esame di italiano che Suarez dovrebbe sostenere a Perugia per ottenere poi il visto per raggiungere Torino. Si spegne invece la pista Atletico di Madrid. L’ingaggio dell’uruguaiano è troppo alto per le casse dei colchoneros.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE