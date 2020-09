Suarez, la Juventus pagherà un indennizzo al Barcellona

La Juventus ha fretta di consegnare a Pirlo il prossimo bomber bianconero. La società ha da tempo l’accordo con Luis Suarez, ma il giocatore deve prima liberarsi dal Barcellona. Il club blaugrana non sta rendendo le cose facili all’uruguaiano e per farlo partire la società chiede un indennizzo.

LA JUVENTUS STRINGE PER SUAREZ

Ecco che la Juventus sta lavorando in tal senso per venire incontro al giocatore sudamericano. Paratici potrebbe utilizzare lo stesso metodo del Siviglia con Rakitic, ma filtra ottimismo e con ogni probabilità l’affare si farà. Nessun problema per l’ingaggio, con Suarez che andrà a guadagnare circa 10 milioni a stagione. Rimane anche il nodo passaporto per il giocatore che dovrà sostenere un esame di italiano. A riportarlo è Sportmediaset.