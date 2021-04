Super Lega, in Serie A tre club vogliono esclusione di Inter, Juventus e Milan

Fermento in Serie A con il caos generato dalla nascita della nuova competizione per "pochi eletti"

Nelle scorse ore è stata annunciata la nascita della Super Lega. Un nuovo torneo creato appositamente per un calcio definito esclusivo. 12 squadre, che potrebbero presto diventare 20 con l'ok delle altre big d'Europa. Una svolta epocale che, però, non piace assolutamente a Fifa e Uefa e neppure, a quanto pare, anche alle altre società definibili di media fascia. Come riporta Repubblica, infatti, anche all'interno della Serie A sarebbero in tanti ad essere rimasti colpiti in modo negativo dalla novità tanto che tre club avrebbero già chiesto provvedimenti nei confronti di Juventus, Inter e Milan, ovvero le società che dovrebbero prendere parte a questa nuova competizione.