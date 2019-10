Supercoppa Italiana, Juventus e Lazio giocheranno a dicembre. Slittano due gare di Serie A

Come spesso capitato negli ultimi anni, la Supercoppa Italiana si giocherà a dicembre, qualche giorno prima di Natale. Ancora dev’essere ufficializzata la data precisa, ma molto probabilmente la sfida fra Juventus e Lazio, rispettivamente vincitori di Scudetto e Coppa Italia nella scorsa stagione, verrà disputata fra il 20 e il 22 dicembre, con conseguente spostamento di due partite di campionato: Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona, in programma proprio nel turno che precede la sosta natalizia. Si dovranno recuperare, dunque, nel nuovo anno solare, nel 2020. La Supercoppa Italiana avrà sede presso lo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita. Le due formazioni si sono già sfidate nell’edizione del 2017, al tempo in agosto, con successo dei biancocelesti sulla squadra di Allegri: riusciranno a ripetersi a distanza di due anni?