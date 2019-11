Supercoppa Italiana, Juventus e Lazio si sfideranno a Riad il 22 dicembre

Si giocherà il 22 dicembre a Riad (Arabia Saudita) la Supercoppa Italiana, che vedrà sfidarsi Juventus e Lazio, vincitrici rispettivamente di scudetto e Coppa Italia. Alla gara, il cui fischio d’inizio è previsto per le 17.45 italiane, potranno accedere liberamente tutte le donne, con il pubblico femminile che, come espressamente richiesto dalla Lega Calcio, potrà fare ingresso in tutti i settori dello stadio.

Alla sfida i bianconeri si presenteranno come favoriti, ma i biancocelesti di Simone Inzaghi, in questa prima parte di stagione, hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque.