Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio dovrebbe giocarsi in Arabia il 22 dicembre

Spunta una nuova data per la Supercoppa Italiana, che quest’anno si disputerà fra Juventus e Lazio, rispettivamente campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prestigiosa sfida che avrà luogo in Arabia Saudita, come spesso capitato negli ultimi anni, si dovrebbe disputare il 22 dicembre, quindi di domenica, fra le 17 e le 18 italiane. Mancano quindi meno di due mesi alla gara che assegnerà un titolo stagionale e siamo in attesa di avere l’ufficialità a riguardo, anche sul luogo: la Supercoppa si disputerà in Arabia Saudita, sì, ma occorrono certezze sulla città nello specifico. La capitale Riyad è la favorita numero uno. Le protagoniste Lazio e Juventus salteranno una giornata a testa di campionato, che recupereranno nel nuovo anno.