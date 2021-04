Superlega, 11 club di Serie A chiedono sanzioni per Juve, Inter e Milan

11 club di Serie A scrivono a Dal Pino e chiedono sanzioni per Juventus, Inter e Milan

La bomba ad orologeria esplosa in questi giorni nel mondo del calcio, la Superlega, è destinata a far parlare ancora per molto. In Serie A tutti i club hanno preso posizione contro Juventus, Milan e Inter per la partecipazione e 11 di questi si sono compattati per un’iniziativa riporta da Repubblica. Queste società, ovvero Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Parma e Cagliari hanno firmato un atto d’accusa destinato a Paolo Dal Pino. L’obiettivo? Chiedere un’assemblea d’urgenza per analizzare possibili conseguenze per le società che hanno aderito alla Superlega.