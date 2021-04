Svezia, Ibrahimovic avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa. Cosa rischia

C’è sempre Zlatan Ibrahimovic al centro delle cronache ultimamente. Dopo l’espulsione contestata nel match del Tardini, oggi l’attaccante del Milan è finito in una vicenda torbida ancora tutta da verificare. Pare infatti che lo svedese avrebbe infranto le regole della Fifa con la sua partecipazione alla società di scommesse Bethard, e rischia di incappare in sanzioni che vanno da una multa milionaria fino all’ipotesi estrema di una squalifica. Lo scrive il quotidiano svedese Aftonbladet. La federcalcio di Stoccolma, scrive Aftonbladet sulla sua edizione online, era a conoscenza del problema tre anni fa e la situazione sarebbe stato un ostacolo al rientro di Ibra in nazionale già per il Mondiale 2018, dove la Svezia si qualificò ai danni dell’Italia.

Come Gazzetta.it, il fatto che Ibra possieda ancora quote di Bethard sarebbe stato confermato al giornale svedese dall’amministratore delegato dell’azienda, Erik Skarp. Da ulteriori verifiche emergerebbe che la società Unknown AB di Zlatan deterrebbe circa il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, che a sua volta è l’unico azionista di Bethard. E poiché le regole della Fifa si applicano a tutte le sue competizioni e le regole Uefa si applicano a tutte le partite sotto l’egida di Nyon, nel mirino ci sarebbero quindi sia le gare di qualificazione mondiale a cui ha preso parte recentemente Zlatan, fresco di ritorno in nazionale, sia i match di Europa League (preliminari compresi) giocati col Milan.