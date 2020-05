Sylvinho e la scelta di Mancini: “Fece bene a dare la fascia a Icardi”

La notizia di mercato del momento è sicuramente la cessione di Mauro Icardi al Psg. La società parigina ha optato per il riscatto del giocatore argentino versando nelle casse nerazzurre 50 milioni più 7 di bonus. Un incasso che ora l’Inter potrà investire nei suoi obiettivi di mercato. Finisce dunque dopo 7 anni l’avventura dell’argentino all’Inter, un arco di tempo in cui Icardi ha indossato anche la fascia di capitano.

Parola a Sylvinho

Durante la sua permanenza all’Inter, l’ex assistente di Mancini ha avuto modo di vedere dal vivo la qualità del giocatore. Ospite ai microfoni di SkySport Sylvinho ha commentato così la decisione dell’attuale Ct azzurro di dare a Icardi la fascia di capitano: “La scelta ricadde su di lui perché anche se era giovane aveva buona personalità, Mancini aveva visto in lui uno che poteva andare avanti con il progetto e per me ha fatto bene. Allora era giovane, ed era già veramente forte. In più c’era il fatto che parlasse spagnolo, e nella nostra rosa lo parlavano in tanti. Durante il 2014 ricordo che Mancio lo lasciò anche tre-quattro volte di fila in panchina, ma ho un ricordo buono di Icardi”.