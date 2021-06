Szczesny e il suo futuro: “Nessun contatto con altri club, ma dalla Juve…”

Il portiere polacco fa chiarezza sulla sua situazione

I dubbi accompagnano in maniera pesante il portiere polacco, reduce comunque da una stagione positiva. Lo stesso Szczesny ha voluto rispondere alle voci di mercato che lo riguardano: "Futuro? Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. L'argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c'è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus". Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si muoverà la Juventus. Szczesny ha comunque diversi estimatori in Premier League.