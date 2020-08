Tacchinardi avverte la Juve: “Nella prossima stagione sarà dura contro Conte”

La Juventus riparte da Andrea Pirlo. La squadra piemontese è reduce dalla conquista del nono scudetto consecutivo. Una vittoria più complicata dal previsto a causa della tenacia delle rivali, compresa l’Inter di Antonio Conte. Il dualismo con i nerazzurri promette davvero scintille.

FENOMENO

Alessio Tacchinardi è convinto che l’Inter possa diventare ancora più pericolosa grazie a Conte. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Antonio è un fenomeno a 360 gradi. Sono contento che sia rimasto, il nostro campionato ha bisogno di allenatori che mettono tensione positiva alla squadra per vincere le partite e alzare al massimo il livello della propria squadra. La mia sensazione è che bisogna aspettare il mercato dell’Inter. Se sarà soddisfatto, e me lo auguro, Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti e sarà difficile per tutti giocare contro la sua Inter”.