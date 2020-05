Tacchinardi avverte la Juve: “Non venderei Pjanic. Rabiot? L’ho sopravvalutato”

L’eventuale ripresa della Serie A potrebbe consentire alla Juventus di conquistare il nono scudetto consecutivo. Tuttavia la sfida rischia di non essere affatto agevole, visti la competitività della Lazio e lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi racconta le sue impressioni sul momento della squadra di Maurizio Sarri a “La Nazione”: “Purtroppo la stagione si è fermata nel momento clou. La vittoria sull’Inter era stata una grande reazione dopo la sconfitta di Lione. Poteva affondare, ma ha dimostrato di avere un gruppo di uomini veri”.

MERCATO – Poi Tacchinardi si sofferma anche sui rumors di mercato e dà qualche giudizio: “Personalmente ritenevo Rabiot un grande talento, ma temo di averlo sopravvalutato. Per quanto riguarda Pjanic, prima di vendere uno così, ci penserei mille volte. Però, chiaramente, se Sarri verrà confermato, non gli servirà quel tipo di giocatore. Andasse via il bosniaco, punterei forte su Bentancur”.