Tacchinardi riparte: è il nuovo allenatore del Fano

Nuova avventura per Alessio Tacchinardi, l’ex centrocampista della Juventus torna in panchina. Dopo più di due anni dalla sua ultima esperienza da allenatore, Alessio Tacchinardi ci riprova, è stato infatti scelto per guidare l’Alma Juventus Fano, compagine che milita nel Girone B del campionato di Serie C. A confermarlo è stato lo stesso club:

“L’Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessio Tacchinardi per la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti”.

